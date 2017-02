6:0 – Barcelona lässt es gegen Alaves regnen

Doppelpack von Luis Suarez beim überragenden Gastspiel bei Alaves. Real legt bei Osasuna nach

Vitoria Gasteiz – Der FC Barcelona feierte in der 20 Runde der Primera Division einen Kantersieg. Der Titelverteidiger gewann am Samstag 6:0 bei Alaves. Barcelona konnte sich nur kurzzeitig an die Spitze setzen, da Real Madrid päter mit einem 3:1-Sieg über Osasuna nach- und wieder vorbeizog.

Die Tore für Barca erzielten Luis Suarez (37., 67.), Neymar (40.), Lionel Messi (59.), Alaves-Profi Alexis per Eigentor (63.) und Ivan Rakitic (65.). Rechtsverteidiger Aleix Vidal musste allerdings mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung vom Platz getragen werden. Alaves ist am 27. Mai auch Gegner des FC Barcelona im spanischen Cupfinale.

Cristiano Ronaldo (24.), Isco (62.) und Lucas Vazquez (92.) erzielten die Tore für die Madrilenen, Sergio Leon war in der 33. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für das Schlusslicht gelungen. (APA, 11.2.2017)