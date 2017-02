Altach remisiert bei der Admira ins neue Jahr

Der Winterkönig kommt in der Südstadt nur zu einem 1:1-Remis. Ngamaleu und Monschein treffen in einer schwachen Partie

Maria Enzersdorf – Winterkönig Altach hat im Auftaktspiel der Frühjahressaison in der Fußball-Bundesliga Punkte in der Südstadt gelassen. Bei der Admira musste sich der Tabellenführer beim Bundesliga-Debüt von Trainer Martin Scherb mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Bei den Maria Enzersdorfern erlebte der ebenfalls erst seit Jahresbeginn als Chefcoach arbeitende Damir Buric einen gelungenen Einstand.

Nicolas Ngamaleu brachte Altach per Foul-Elfmeter in der 40. Minute voran, der Admira gelang jedoch noch vor der Pause durch Christoph Monschein (42.) der Ausgleich. Den Altachern, die zuvor beide Saisonduelle mit den Niederösterreicher für sich entschieden hatten, drohte bei einem Heimsieg Salzburgs gegen St. Pölten damit der Verlust von Platz eins. Die Admira war vorerst Sechster.

Kein Leckerbissen

Der Liga-Startschuss ins neue Jahr war kein fußballerischer Leckerbissen. Einzig bei einem Vorstoß von Srdjan Spiridonovic kam zunächst Torgefahr auf, Altachs Torhüter Andreas Lukse war zur Stelle (12.). Bei den unter Scherb in ihrer taktischen Ausrichtung unveränderten Vorarlbergern fehlte der verletzte Louis Ngwat-Mahop, der siebenfache Saisontorschütze Nikola Dovedan (Trainingsrückstand) saß auf der Bank. Nach einer knappen halben Stunde fiel auch noch Martin Harrer mit einer Muskelblessur im Rückenbereich aus. Ersatzmann Nikola Zivotic holte aber die Gäste-Führung heraus.

Markus Pavic drückte Zivotic nach einer Flanke zu Boden, den fälligen Strafstoß verwertete Ngamaleu mit etwas Zittern. Zu diesem Zeitpunkt war Altachs Treffer verdient. Ngalameu hatte nach einem schweren Wostry-Patzer zuvor die Innenstange getroffen (35.). Altach schien auf bestem Weg zur Pausenführung, ein ungewöhnlicher Fauxpas in der SCR-Abwehr bescherte der Admira aber den Ausgleich.

Lukse rettet

Nach einem per Kopf verlängerten langen Ball stand Christoph Knasmüllner plötzlich alleine vor Lukse. Der Torhüter entschärfte zunächst beide Versuche von Knasmüllner, Monschein brachte den Ball aber akrobatisch per Seitfallrückzieher doch noch im Altacher Tor unter. Für den im Winter von der Austria vergeblich umworbenen Angreifer war es sein achtes Saisontor.

Altach war zum Handeln gezwungen und tat dies nach Seitenwechsel. Der Tabellenführer tat mehr fürs Spiel, bei den wenigen Abschlüssen hatten die Rheindörfler das Visier aber schlecht eingestellt. Die Admira erarbeitete sich bis ins Finish keine Tormöglichkeit, ehe Dominik Starkl zwei Minuten nach seiner Einwechslung die Riesenchance auf das 2:1 vergab. Nach Doppelpass mit Monschein scheiterte er aber am Knie von Lukse (81.). Auf der Gegenseite brachte sich die Admira fast noch um den Punktgewinn: Posch schoss bei einem Klärungsversuch Zivotic an, der Ball kullerte knapp am Admira-Tor vorbei (88.). (APA, 11.2.2017)

Fußball-Bundesliga, 21. Runde: FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach 1:1 (1:1). Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 2.007, SR Lechner.

Tore: 0:1 (40.) Ngamaleu (Foul-Elfmeter)

1:1 (42.) Monschein

Admira: Leitner – Posch, Wostry, Strauss, Pavic – Lackner, Toth – Knasmüllner (65. Sax), Ebner, Spiridonovic (79. Starkl) – Monschein

Altach: Lukse – Zech, Netzer, Galvao – Jäger – Sakic, Luxbacher (79. Dovedan), Salomon, Schreiner – Harrer (28. Zivotic), Ngamaleu (90. Aigner)

Gelbe Karten: Pavic, Lackner bzw. Jäger, Ngamaleu