Nebel verhindert WM-Abfahrt der Herren

Wolkenbank hielt sich hartnäckig im oberen Streckenteil – wahrscheinlicher Ausweichtermin: Mittwoch

St. Moritz – Auf den ersten Blick schien alles perfekt. Samstagmittag, strahlender Sonnenschein. Tausende Zuschauer. Die meisten natürlich aus der Schweiz. Und die Schweizer hatten eine große Hoffnung: Beat Feuz. Vor zwei Jahren hatte er in Beaver Creek beim Erfolg seines Landsmannes Patrick Küng Abfahrtsbronze gewonnen.

Aber im oberen Streckenteil fiel Nebel ein. Und der wollte nicht mehr verschwinden. Immer wieder wurde das Rennen, das um 12 Uhr hätte gestartet werden sollen, verschoben. Um 14.15 Uhr kam dann die Absage. Wann die Abfahrt nun nachgetragen wird, stand zunächst nicht fest. Als wahrscheinlicher Ausweichtermin galt der Mittwoch, der an sich als Ruhetag geplant war. Für Sonntag ist die Damen-Abfahrt geplant.

Termin-Konflikt mit Biathlon-WM

Beide Abfahrten am Sonntag lassen sich wohl nicht machen. Einerseits weil die Umbauten (Kameras, Zeitnehmung) viel Zeit brauchen, andererseits weil auch bei der Biathlon-WM in Hochfilzen zwei Bewerbe auf dem Programm stehen. "Da kommt man in eine derartige Bedrängnis, dass sich das mit den Fernsehzeiten nicht mehr ausgeht", sagte ÖSV-Sportdirektor Hans Pum.

Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher begrüßte die Absage am Samstag: "Ein faires Rennen wäre unmöglich gewesen. Um 14 Uhr habe ich mir gedacht, es könnte gehen, aber dann hat sich wieder eine Wolkenbank gebildet. Da war es klar, dass wir zusammenpacken können."

Auch die Athleten begrüßten die Entscheidung. "Die Verhältnisse sollten für alle gleich sein, das wäre heute nicht gegeben gewesen", sagte Vincent Kriechmayr. Der Oberösterreicher hatte am Freitag klare Trainingsbestzeit aufgestellt. Die Warterei, sagte sein Teamkollege Max Franz, habe "einiges an Energie" gekostet. "Ich habe mich heute sicher sechs, sieben Mal angezogen."

Am wenigsten gestört hat die Absage wohl Hannes Reichelt. Der Salzburger war nicht ganz fit. "Wegen meiner Magen-Darm-Geschichte, sehe ich es eher als Vorteil, dass nicht gefahren worden ist."

Bei einer Verschiebung der Herren-Abfahrt auf Mittwoch kommt auf die Verbände ein weiteres Problem zu. Denn die Abfahrer sollten eigentlich am Wochenende abreisen. "Die Zimmer wären schon für die Techniker und deren Trainer reserviert gewesen", sagt Pum. "Da muss man schauen, wie man das jetzt händelt. Wir werden jetzt jonglieren." (11.2.2017, Birgit Riezinger aus St. Moritz)