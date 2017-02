Iraschko-Stolz in Ljubno Zweite hinter Lundby

Vierter Saisonsieg für Norwegerin, vierter Saisonpodestplatz für Steirerin. Seifriedsberger Sechste

Ljubno – Daniela Iraschko-Stolz hat am Samstag in Ljubno (SLO) zum vierten Mal in dieser Saison das Weltcup-Podest bestiegen. Die Ex-Weltmeisterin musste sich der Norwegerin um 5,6 Zähler beugen und verpasste somit den ersten Saisonsieg für die ÖSV-Skispringerinnen. Rang drei ging an die Deutsche Katharina Althaus.

In Abwesenheit der im Weltcup voran liegenden Japanerinnen Sara Takanashi und Yuki Ito holte Lundby ihren vierten Saisonsieg. Zweitbeste Österreicherin wurde Jacqueline Seifriedsberger als Sechste, Chiara Hölzl landete auf dem neunten Platz. Iraschko-Stolz, die nun bei drei zweiten Plätzen und einem dritten Weltcup-Rang in der WM-Saison hält, blieb auch im Gesamt-Weltcup Vierte.

Am Sonntag geht es in Ljubno (13.00 Uhr) ein zweites Mal auf die Schanze und für die ÖSV-Equipe wird es auch das letzte Antreten vor den Nordischen Titelkämpfen in Lahti. Österreichs Skisprung-Damen lassen nämlich die Olympia-Generalprobe in Pyeongchang aus, die WM-Starterinnen werden sich zu Hause auf den Lahti-Trip vorbereiten. (APA, 11.2.2017)

Weltcup-Ergebnisse Damen Ljubno: 1. Maren Lundby (NOR) 256,7 Punkte (92,5 m/95) – 2. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 251,1 (90/94,5) – 3. Katharina Althaus (GER) 245,6 (89,5/92) – 4. Carina Vogt (GER) 245,0 (89,5/92,5) – 6. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 240,2 (89/91,5). Weiter: 9. Chiara Hölzl (AUT) 231,2 (87,5/91); nicht im Finale: 36. Sophie Mair – 37. Julia Huber – 40. Marita Kramer (alle AUT)

Weltcup-Gesamt (nach 15 von 19 Bewerbe): 1. Takanashi 1.195 Pkt. – 2. Ito 928 – 3. Lundby 889 – 4. Iraschko-Stolz 685. Weiter: 8. Seifriedsberger 454 – 12. Hölzl 326

Nationencup: 1. Japan 2.631 – 2. Deutschland 2.020 – 3. Österreich 1.468