Thiem in Rotterdam gegen Alexander Zverev

Im Head-to-Head mit dem Deutschen 3:1 voran

Rotterdam – Dominic Thiem hat für das ATP-500-Turnier kommende Woche in Rotterdam ein schwieriges Los erhalten. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher muss gleich zum Auftakt gegen den deutschen Jungstar Alexander Zverev (ATP-21.) auf den Platz. Topgesetzt beim mit 1,854 Mio. Euro dotierten Event in der niederländischen Hafenstadt ist der Kroate Marin Cilic.

Thiem, der zuletzt gesundheitlich leicht angeschlagen und in Sofia gleich in seinem ersten Match ausgeschieden war, hat bisher vier Mal gegen den 19-jährigen Zverev gespielt. Der Weltranglisten-Achte hat drei der vier Begegnungen gewonnen, die bisher letzte im vergangenen Herbst in Peking aber in drei Sätzen verloren. Mit David Goffin, Tomas Berdych, Grigor Dimitrow und Jo-Wilfried Tsonga sind trotz der Absage von Stan Wawrinka und Rafael Nadal einige weitere Hochkaräter am Start. (APA, 11.2.2017)