Anschlag in Afghanistan: Mindestens acht Tote und 15 Verletzte

Autobombe vor Bank detoniert

Kabul – Bei einem Anschlag in Afghanistan sind mindestens acht Menschen getötet worden. Fünfzehn weitere, darunter zwei Frauen und drei Kinder, wurden bei der Explosion einer Autobombe in Helmands Provinzhauptstadt Lashkar Gah am Samstag verletzt, wie der Provinzratsvorsitzende mitteilte.

Ziel des Anschlags seien Militärfahrzeuge vor einer Bank gewesen, wo Soldaten ihren Sold abgeholt hätten. Unter den Toten seien fünf Soldaten.

Ein Militärsprecher sagte dagegen, nur drei Soldaten seien getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. (APA, 11.2.2017)