Kombi Damen:

Gold: Wendy Holdener (SUI)

Silber: Michelle Gisin (SUI)

Bronze: Michaela Kirchgasser (AUT)

Super-G Herren:

Gold: Erik Guay (CAN)

Silber: Kjetil Jansrud (NOR)

Bronze: Manuel Osborne-Paradis (CAN)

Super-G Damen:

Gold: Nicole Schmidhofer (AUT)

Silber: Tina Weirather (LIE)

Bronze: Lara Gut (SUI)