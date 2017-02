Tschechin Koukalova sprintet zu Gold

Silber an Deutsche Dahlmeier, Bronze an Französin Chevalier – Österreichs Hoffnung Lisa Hauser nach einem Schießfehler 23.

Hochfilzen – Die Tschechin Gabriela Koukalova hat am Freitag bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen die Sprint-Goldmedaille geholt. Nach fehlerfreiem Schießen verwies sie die Deutsche Laura Dahlmeier um 4,0 Sekunden auf Platz zwei. Bronze sicherte sich mit 25,1 Sek. Rückstand die Französin Anais Chevalier. Österreichs Hoffnung Lisa Theresa Hauser wurde mit einem Schießfehler 23. (+1:16,9 Minuten).

Als zweitbeste Österreicherin wurde Dunja Zdouc 47. (1:55,7), Katharina Innerhofer belegte Rang 60 (2:18,5) und Fabienne Hartweger 83. (3:09,9). Koukalova hatte sich wenige Tage vor den Weltmeisterschaften wegen einer Entzündung an ihrer rechten Hand einem Eingriff unterziehen müssen. Die im Weltcup vierfache Saisonsiegerin hatte sich im Trainingslager in Antholz einen Splitter in den Daumen eingezogen. (APA, 10.2.2017)