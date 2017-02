Anna Veith verzichtet auf Start in der WM-Abfahrt

Beste Karten auf vierten Startplatz hat Stephanie Venier

St. Moritz – Anna Veith verzichtet freiwillig auf ein Antreten in der WM-Abfahrt am Sonntag in St. Moritz und damit auf das Training am Samstag, das als Qualifikation angesetzt war. "Mir ist wichtig, dass von unserem Team die besten – die Ladies, die richtig viel Abfahrtskilometer in den Beinen haben, für Österreich um die Medaillen kämpfen können", schrieb die Salzburgerin auf Facebook.

Sie habe alles probiert, aber sie sei noch nicht so weit, teilte die kurz vor Jahreswechsel von einer schweren Knieverletzung zurückgekehrte Veith. "Die Sprünge sind noch zu viel für mein Knie, deshalb konzentriere ich mich jetzt voll auf den Riesentorlauf und trainiere die nächsten Tage dafür." Die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2015 schickte noch Genesungswünsche an die am Knie verletzte Schweizerin Lara Gut.

Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, Christine Scheyer und Ramona Siebenhofer sind bereits fix für die Abfahrt am Sonntag nominiert. Die besten Karten auf den vierten Startplatz hat nun Stephanie Venier. (APA; 10.2.2017)