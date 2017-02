Fernseh- und Radiotipps für Samstag, 11. Februar

Königspinguine bei der Ski-WM: Herren-Abfahrt in St. Moritz. Außerdem: was Hitler mit Wien vorhatte, Howl – das Geheul und Jamie Lee Curtis, schießfreudig in "Blue Steel"

11.55 SPORT

Alpine Ski-WM: Abfahrt Herren Heimische Hoffnungen ruhen auf Hannes Reichelt. Kollegen wie Peter Fill, Kjetil Jansrud und Dominik Paris werden ein Wörtchen mitreden wollen. Steil. Bis 13.30, ORF 1

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund: Morbus Parkinson Ricarda Reinisch referiert mögliche Ursachen und neue Therapien. Studiogast ist Regina Katzenschlager. Bis 17.30, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Teure Hochzeit. 2) Nachgefragt: Eine unbekannte Person hatte Frau H. aus Niederösterreich die Autokennzeichen gestohlen, auf ein anderes Auto montiert und damit eine Strafe nach der anderen, zumeist wegen Schnellfahrens, verursacht. 3) Ein Mikroskop zerbricht bei der Bandscheiben-OP. Der 52-jährige Christian B. ist verzweifelt: Zwei Bandscheibenoperationen sind schiefgegangen. Bis 18.20, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Wien – Hitlers Stadt der Träume "Die Stadt ist in meinen Augen eine Perle! Ich werde sie in jene Fassung bringen, die dieser Perle würdig ist!", verkündete Hitler nach dem Anschluss Österreichs im März 1938. Der Diktator hegte größenwahnsinnige Pläne für Wien: Die Kulturstadt – nach der Eingliederung von 97 niederösterreichischen Gemeinden im November 1938 flächenmäßig zweitgrößte Stadt des Deutschen Reichs – sollte das Tor zum Südosten werden, eine gigantische "Drehscheibe Ost", ein "Hamburg des Ostens". Bis 21.10, ORF 3

20.15 TOPSPION

Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh (Le Grand Blond avec une chaussure noire, F 1972, Yves Robert) Eine Abteilung des französischen Geheimdienstes will ihre Widersacher in den eigenen Reihen auf eine falsche Fährte locken, indem sie schlichtweg behauptet, ein gefährlicher Topagent werde demnächst nach Frankreich einreisen. Witzig inszenierte Agentenparodie. Bis 22.00, ATV 2

gaumont

20.15 KRIMI

Die Füchsin: Dunkle Fährte Lina Wendel gibt ihr Krimidebüt: Anne Marie Fuchs lebt in Düsseldorf, in ihrem "früheren Leben" war sie DDR-Spionin. Niemand soll davon wissen, doch als der beste Freund ihrer Bekannten verschwindet, hilft ihr kriminalistisches Gespür. Bis 21.40, WDR

21.10 DOKUMENTATION

Sonderauftrag Führermuseum Linz Den Anfang hatte das gigantische Unternehmen "Kunstraub" durch den Plan Adolf Hitlers genommen, Linz, die Stadt, in der er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte, zu einem europäischen Kunst-Mekka umzubauen, mit einem Museum im Zentrum, das alle Kunstsammlungen der Welt in den Schatten stellen sollte. In den folgenden Kriegsjahren schwärmten Einsatzgruppen verschiedener NS-Organisationen durch alle besetzten Länder Europas, um nach Schätzen für Hitlers Museum zu suchen. Bis 23.00, ORF 3

22.20 KURZER PROZESS

Howl – Das Geheul (USA 2010, Rob Ep stein, Jeffrey Friedman) Alain Ginsberg, der Protagonist der Beat-Generation, setzte sich mit seinem Gedicht Howl ein lyrisches Denkmal. Die Umstände der Veröffentlichung 1955 in der Six Gallery in San Francisco bilden den Rahmen dieses außergewöhnlichen Films. In der Hauptrolle James Franco mit einem überzeugenden Auftritt mit Hornbrille und Künstlerattitüde. Bis 23.30, 3sat

crane.tv

23.35 STAHLHART

Blue Steel (USA 1989, Kathryn Bigelow) Nach Abschluss der Polizeiakademie wird die Ordnungshüterin Megan (Jamie Lee Curtis) auf Streife geschickt. Ihr erster Einsatz endet in einem Fiasko: Sie überrascht einen Ladendieb auf frischer Tat und erschießt den Mann, als er seine Pistole auf sie richtet. Die Spurensicherung kann allerdings keine Waffe bei dem Toten finden. Eindrucksvolle Optik und heftiger Showdown. Bis 1.10, ZDF neo