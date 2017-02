Kombi-Bronze für Kirchgasser, Gold und Silber an Schweizerinnen

Holdener und Gisin holen mit Gold und Silber Medaille zwei und drei für die Schweiz beim Heim-Event – Kirchgasser mit Laufbestzeit im Slalom aufs Podium

St. Moritz – Im dritten Rennen der alpinen Ski-WM in St. Moritz hat es mit der ersten Goldmedaille für das Team der Gastgeber geklappt. Wendy Holdener wurde am Freitag in der Damen-Kombination ihrer Favoritenrolle gerecht und holte Gold, Landsfrau Michelle Gisin lag als Zweite nur fünf Hundertstelsekunden zurück. Die Salzburgerin Michaela Kirchgasser holte als Dritte die zweite ÖSV-Medaille in St. Moritz.

Zweite Medaille für den ÖSV

"Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue", meinte Kirchgasser. "Ich wollte nur wieder nicht Vierte werden. Habe mich gefürchtet davor." Die 31-Jährige hatte am Donnerstag angekündigt, dass die laufende ihre letzte WM sein werde. Die Filzmooserin sorgte für das zweite ÖSV-Edelmetall nach der Goldenen, die Nicole Schmidhofer am Dienstag im Super-G geholt hatte.

Holdener hatte sich mit einer beherzten Abfahrt in eine gute Ausgangslage manövriert. Die 23-Jährige hatte als Siebente nur 0,94 Sekunden auf die Halbzeit-Führende Sofia Goggia verloren. Unmittelbar hinter der Italienerin hatten sich Ilka Stuhec und Lara Gut eingereiht. Goggia und Stuhec schieden in der Entscheidung aus, Gut konnte nach einem Sturz auf dem Warm-Up-Kurs nicht mehr antreten. Kirchgasser war nach der Abfahrt mit 1,33 Rückstand Elfte gewesen. "Jetzt mit Michelle den Heimsieg feiern zu können, ist der Wahnsinn", freute sich Holdener.

Für die WM-Debütantinnen im österreichischen Team lief der Bewerb nicht nach Wunsch. Ricarda Haaser verbesserte sich nach einer verpatzten Abfahrt im Slalom immerhin noch auf den neunten Platz, Speed-Spezialistin Christine Scheyer belegte Rang 13. Rosina Schneeberger schied nach der ersten Slalom-Zwischenzeit aus. (APA, 10.2.2017)

Alpine WM-Kombination der Damen:

1. Wendy Holdener (SUI) 1:58,88 Min.

2. Michelle Gisin (SUI) +0,05

3. Michaela Kirchgasser (AUT) 0,38

4. Denise Feierabend (SUI) +0,82

5. Lindsey Vonn (USA) +0,85

6. Marie-Michele Gagnon (CAN) +1,27

7. Federica Brignone (ITA) +1,38

8. Marusa Ferk (SLO) +1,84

9. Ricarda Haaser (AUT) +1,93

10. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,96

weiter:

13. Christine Scheyer (AUT) +2,35

Ausgeschieden im Slalom: Rosina Schneeberger (AUT), Ilka Stuhec (SLO), Ana Bucik (SLO), Sofia Goggia (ITA), Elena Curtoni (ITA), Katerina Paulathova (CZE), Mikaela Tommy (CAN), Leona Popovic (CRO)



