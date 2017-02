Das Duell im Achtelfinale wird in einer Partie in Salzburg ausgetragen

Salzburg – Die U19-Auswahl von Fußball-Meister Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der UEFA Youth League auf Paris St. Germain. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Das Duell wird in einer Partie am 21. oder 22. Februar ausgetragen, die "Bullen" haben Heimrecht.

Im Play-off am Mittwoch hatten die Salzburger den Nachwuchs von Manchester City ausgeschaltet. (APA; 10.2.2017)