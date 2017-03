Die Filmstarts der Woche

foto: polyfilm

Certain Women (USA 2016, 107 min)

Regie: Kelly Reichardt

Mit: Laura Dern, James LeGros, Jared Harris, Ashlie Atkinson, Michelle Williams, Kristen Stewart

US-Independentregisseurin Kelly Reichardt ("Wendy and Lucy") versteht es, in scheinbar beiläufigen Bildern und routinierten Abläufen alltägliche Kämpfe und unausgesprochene Gefühle zu vermitteln. Meisterhaft gelingt ihr das in "Certain Women", einer lakonischen Charakterstudie von vier Frauen im ländlichen Montana. Basierend auf Kurzgeschichten der Autorin Maile Meloy verknüpft "Certain Women" drei Episoden, die abseits der Verortung im amerikanischen Nordwesten vordergründig nichts miteinander zu tun haben. Die Rollen haben Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart und Newcomerin Lily Gladstone inne.