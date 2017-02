Die Filmstarts der Woche

foto: filmladen

Elle (F/B/D 2016, 130 min)

Regie: Paul Verhoeven

Mit: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Christian Berkel, Laurent Lafitte, Alice Isaaz

Die Französin Isabelle Huppert spielt Michele, eine Frau in ihren Fünfzigern, die allein lebt und erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Eines Tages wird sie in ihrem Haus von einem maskierten Mann brutal vergewaltigt. Ihre Schreie gellen durch den Altbau – doch sind es Schreie der Angst, Schmerz oder gar der Lust? Der niederländische Erfolgsregisseur Paul Verhoeven legt mit "Elle" ein provokantes Werk über eine Vergewaltigung vor, das zwischen Drama, Thriller und Psychogramm angesiedelt ist – reagiert Michele doch so ganz anders, als es die Konventionen von einem Opfer verlangen würden.