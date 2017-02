First of the second: Welche Videos zu Trumps Slogan "America first" finden Sie am besten?

Inoffizieller Wettbewerb zum zweitbesten Land geht um die Welt – Die Videos im Überblick

Wien – Die Antworten auf Donald Trumps Slogan "America first" gehen um die Welt: Was mit ironischen Grüßen aus den Niederlanden seinen Anfang nahm, hat mittlerweile nicht nur Österreich erreicht, sondern auch Länder außerhalb Europas inspiriert, Videobotschaften zu produzieren – mitgemacht haben bis jetzt etwa auch der Iran, Marokko und Australien. Den Startschuss für den Bewerb gab Anfang Februar der deutsche Satiriker Jan Böhmermann im "Neo Magazin Royale" auf ZDF Neo.

Gesammelt werden die Beiträge auf der Seite "Who wants to be second?". Welches Video überzeugt bis jetzt am meisten? Am Ende des Überblicks können Sie abstimmen – Mehrfachnennungen sind möglich. Gelistet sind jene Videos, die bis Freitag am Nachmittag veröffentlicht wurden.



Österreich

neo magazin royale

Belgien

de ideale wereld

Bulgarien

господари на ефира i gospodarite

Kroatien

news bar

Tschechien

stream.cz international

Dänemark

natholdet

Finnland

noin viikon uutiset

Deutschland

neo magazin royale

Island

nútíminn

Italien

casa surace

Litauen

laisvėstv

Luxemburg

eldo.tv

Moldawien

emisiunea lumina

Niederlande

vpro zondag met lubach

Portugal

5meianoite

Slowenien

ta teden z juretom godlerjem

Spanien

late motiv

Schweiz

srf comedy

Iran

amir m

Marokko

marouane lamharzi alaoui

Namibia



gondwanalodges

Australien

the weekly

(red, 11.2.2017)

Umfrage: Welche Videos finden Sie am besten?