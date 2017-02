Historischer Kalender – 13. Februar

962 – Kaiser Otto I. bestätigt im sogenannten Pactum Ottonianum den päpstlichen Grundbesitz in Mittelitalien.

1542 – König Heinrich VIII. von England lässt seine fünfte Ehefrau, Catherine Howard, im Londoner Tower wegen Untreue hinrichten. Bereits seine zweite Frau, Anne Boleyn, war geköpft worden. 1543 heiratet er Catherine Parr, seine sechste und letzte Frau.

1907 – Nach einer Reihe von Massakern an der Hottentotten- und Herero-Bevölkerung nehmen die Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika Friedensgespräche mit dem Hottentottenführer Simon Copper auf.

1917 – Eine Gasexplosion löst in Ehmen bei Fallersleben in Deutschland ein schweres Grubenunglück aus. Insgesamt kommen dabei 35 Bergleute ums Leben.

1937 – In der Tschechoslowakei wird die Zahl der Wehrpflichtigen erhöht.

1942 – In Helsinki unterzeichnen deutsche und finnische Regierungsvertreter ein Abkommen über den Austausch von Lebensmitteln gegen Rohstoffe.

1967 – In Tansania werden alle Banken und Versicherungen verstaatlicht.

1977 – Zyperns Staatspräsident Erzbischof Makarios und der türkische Volksgruppenführer Rauf Denktas einigen sich auf die Errichtung eines Bundesstaates. Der Plan wird nicht verwirklicht; in dem von türkischen Truppen besetzten Nordteil der Insel entsteht ein international nicht anerkannter Separatstaat.

1987 – An den Kammerspielen Bonn-Bad Godesberg wird Elfriede Jelineks Schauspiel "Krankheit" uraufgeführt.

1997 – Vorgezogene Präsidentschaftswahlen in Nauru. Neuer Präsident wird Kinza Clodumar.

2002 – Die israelische Armee besetzt im Gazastreifen drei Städte der palästinensischen Selbstverwaltung und ein Flüchtlingslager.

2007 – Ex-BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner wird überraschend knapp fünf Monate nach seiner Verhaftung in seiner Villa in Aix en Provence von Frankreich nach Österreich ausgeliefert, nachdem er sich monatelang mit Hinweis auf eine angeblich schwere Herzerkrankung der Überstellung entzogen hat. Elsner wird in das Landesgericht Wien eingeliefert. In Folge wird wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft über Elsner verhängt. Ein Antrag auf Enthaftung wird abgelehnt.

2012 – Die europäische Trägerrakete Vega hat ihren Erstflug ins All erfolgreich absolviert.

Geburtstage:

Max Neufeld, öst. Schauspieler und Filmregisseur (1887-1967)

Talcott Parsons, US-Soziologe (1902-1979)

Alain Poire, frz. Filmproduzent (1917-2000)

Otto Tausig, öst. Schauspieler (1922-2011)

Francis Pym, brit. Politiker (1922-2008)

Freddy Maertens, belg. Radrennfahrer (1952- )

Todestage:

Elisabeth Stuart, Königin von Böhmen, Prinzessin von England und Schottland, Kurfürstin von der Pfalz (1596-1662)

Thomas Schwanthaler, öst. Bildhauer und Bildschnitzer (1634-1707)

Friedrich Mitterwurzer, öst. Schauspieler (1844-1897)

Giacinto Gallina, ital. Dramatiker (1852-1897)

Christian A. Landenberger, dt. Maler (1862-1927)

Karolos Koun, griech. Theaterregisseur (1908-1987)

Oskar Willner, öst. Schauspieler, Regisseur und Maler (1910-1987)

Waylon Jennings, US-Country-Musiker (1937-2002)



(APA, 13.2.2017)