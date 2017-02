Historischer Kalender – 12. Februar

1797 – Joseph Haydns Lied "Gott erhalte Franz, den Kaiser" wird zum Geburtstag von Kaiser Franz II. erstmals öffentlich gesungen.

1817 – Nach Überquerung der Anden besiegt die argentinisch-chilenische Unabhängigkeitsarmee in der Schlacht bei Chacabuco (Chile) die spanischen Kolonialtruppen.

1867 – Der Norddeutsche Bund wählt seinen konstituierenden Reichstag, der am 24.2. erstmals zusammentritt.

1887 – Die "Mittelmeerentente", ein Abkommen welches Großbritannien und Italien unter Vermittlung von Reichskanzler Otto von Bismarck abgeschlossen haben, entsteht. Am 24. März tritt Österreich-Ungarn, am 4. Mai Spanien dem Abkommen bei. Die Vertragspartner wollen den Status quo im Mittelmeer anerkennen. Das Abkommen ist gegen die Expansion Russlands auf dem Balkan und an den Meerengen des Bosporus und der Dardanellen gerichtet. 1896 wird es aufgelöst.

1912 – In Peking verkündet Kaiserinwitwe Long Yu sechs Wochen nach Ausrufung der chinesischen Republik die Abdankung ihres Neffen, des sechsjährigen Kaisers Pu Yi. Das Thronverzichtsedikt der seit 1644 herrschenden Mandschudynastie Qing legt das "Mandat des Himmels in die Hände des Volkes".

1917 – Der deutsche Kaiser Wilhelm II. trifft zu einem Staatsbesuch in Wien ein. Aus diesem Anlass wird Kaiser Karl I. von Österreich der Ehrenrang eines preußischen Generalfeldmarschalls verliehen.

1922 – Der neue Papst Pius XI. wird im Petersdom zu Rom feierlich gekrönt. Der Mailänder Erzbischof Kardinal Achille Ratti war am 6.2. zum Nachfolger von Benedikt XV. gewählt worden.

1927 – Der Rundfunksender Klagenfurt nimmt den Betrieb auf.

1937 – In Berlin hat der Film "Lumpacivagabundus" mit Heinz Rühmann Premiere.

1947 – In Paris stellt Christian Dior seine Kollektion "Carolle" vor, die als "New Look" in Europa Aufsehen erregt.

1952 – US-General Dwight D. Eisenhower tritt wegen seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei von seinem Posten als NATO-Oberbefehlshaber in Europa zurück.

1992 – FPÖ-Bundesrat Andreas Mölzer befürchtet eine "Umvolkung" durch eine multikulturelle Gesellschaft. Er wird von allen anderen Parteien heftig kritisiert.

2002 – Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt der Prozess gegen den ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic. Es handelt sich um den größten Kriegsverbrecherprozess seit Ende des Zweiten Weltkrieges.

2007 – Bei einer neuen Gesprächsrunde über das nordkoreanische Atomprogramm gibt es nach mehrtägigen Verhandlungen einen Durchbruch. Nordkorea soll im Gegenzug für die Schließung eines Atomreaktors in Yongbyon umfangreiche Rohöllieferungen erhalten.

Geburtstage:

Francois Diday, schwz. Maler (1802-1877)

Theodor Plievier, dt. Schriftsteller (1892-1955)

Anny Konetzni, öst. Sängerin (1902-1968)

Gustl Bayrhammer, dt. Schauspieler (1922-1993)

Ehud Barak (eigtl. E. Brog), israel. Politiker, Physiker und Mathematiker; 1999-2001

Ministerpräsident (1942- )

Henry Rono, keniat. Leichtathlet (1952- )

Ariel Muzicant, öst.-israel. Mediziner, Unternehmer und Manager; Präsident der sraelitischen Kultusgemeinde (IKG) 1998-2012 (1952- )

Anita Wachter, öst. Skirennläuferin (1967- )

Todestage:

Ludwig Börne, dt. Schriftsteller (1786-1837)

Ernst Zahn, schwz. Schriftsteller (1867-1952)

Indalecio Prieto, span. Politiker (1883-1962)

Rudolf Henz (Pseud. R. Miles), öst. Schriftsteller; 1945-1957 Programmdirektor des Österreichischen Rundfunks (1897-1987)

Francis Joseph ("Muggsy") Spanier,

US-Jazzmusiker (1906-1967)

(APA, 12.2.2017)