Doskozil will Transparenz für "wehrpolitische Vereine"

Nach Evaluierung soll die Liste auf der Homepage des Bundesheeres veröffentlicht werden

Wien – Angesichts der grünen Vorhalte, dass 147 wehrpolitische Vereine in Österreich die Infrastruktur des Bundesheeres nutzen können und dass zu einem Schießbewerb unter anderem die Facebook-Freunde von Identitären eingeladen wurden, verspricht Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) nun mehr Transparenz: Vor vierzehn Tagen habe er eine Evaluierung der Vereine in Auftrag gegeben, so der Minister auf entsprechende STANDARD-Anfrage am Freitag – und sobald "die Partnervereine" des Militärs erneut auf Statuten & Co. überprüft sind, werde man diese auf der Homepage des Bundesheeres auch veröffentlichen.

Die Traditionspflege mit den Vereinen wolle man nicht generell aufgeben, erklärte Doskozil, weil diese auch "die Breite der Gesellschaft" abbilden würden, die dem Bundesheer wohlgesonnen sei, aber, so stellte er auch klar: Er sei "nicht dafür zu haben", dass Identitäre "die Liegenschaften des Bundesheeres nutzen können". Bis wann die Evaluierung konkret abgeschlossen sein soll, konnte der Minister noch nicht sagen. (Nina Weißensteiner, 10.2.2017)