Seat Ibiza Facelift: Frisch und Fesch

Seats Ibiza ist der erste "Kleine" im VW-Konzern auf dem Modularem Querbaukasten

Barcelona – Auch wenn derzeit bei Seat der SUV Ateca alle Erwartungen übertrifft und Absatzrekorde einfährt: Das emotional wichtigste Modell von Seat ist der Ibiza. Der seit 1984 produzierte Kleinwagen hat sich bisher über 5,4 Millionen Mal verkauft und geht nun in die fünfte Runde.

foto: seat

Als erster klassischer Kleinwagen im VW-Konzern darf sich der Ibiza dabei des Modularen Querbaukastens (MQB) bedienen, auf dessen A0-Ausbaustufe sich in weiterer Folge auch VW Polo, Skoda Fabia und etliche weitere Fahrzeuge einfinden werden.

foto: seat

Mit 4,06 m Länge bleibt der Ibiza außen praktisch auf Augenhöhe zum Vorgänger, der Radstand legt aber um 9,5 cm auf 2,56 m zu. Daraus und aus dem Umstand, dass der optisch frisch und fesch und knackig wirkende Seat in der Breite um 8,7 cm wächst, resultieren innen neue Raumverhältnisse – für Insassen und Gepäck (der Kofferraum fasst mit 355 Litern gleich um 63 l mehr als bisher).

foto: seat

Zu erwarten ist ein breites Motorenangebot, besonders Lust machen die Spanier uns auf einen neuen 1,5-Liter-TSI-Vierzylinder mit 150 PS (siehe auch VW Golf). Punkten will man weiters mit Konnektivität und einer bisher klassenunüblichen Fülle an Assistenzsystemen. Marktstart in Österreich ist im Juni. (Andreas Stockinger, 12.2.2017)

foto: seat

Nachlese:

Der neue Golf mit Gestensteuerung

Hyundai i30: Neuer Golf-Schläger

Peugeot 308 GT: Verkehrte Welt

Hyundai Ioniq, Kia Niro: Hand am Strome

Fiat Tipo: Es gibt ein Leben außerhalb von Cinquecento