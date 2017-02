ÖTV-Fed-Cup-Team feierte 2:1-Sieg über Georgien

Haas holte Einzel- und mit Grabher Doppel-Punkt – Klassenerhalt nun wahrscheinlich

Tallinn – Österreichs Tennis-Fed-Cup-Team ist am Donnerstag mit einem 2:1-Sieg über Georgien seinem Ziel, den Klassenerhalt in der Europa/Afrika-Zone 1 in Tallinn zu schaffen, sehr nahe gerückt. Die Truppe von Kapitän Jürgen Waber könnte diesen schon am Freitag zelebrieren, wenn die favorisierten Polinnen wie zu erwarten ebenfalls Georgien in Pool A bezwingen.

Barbara Haas, die schon gegen Polen den Einzelpunkt geholt hatte, musste im zweiten Gruppenmatch mit einem 0:1 im Rücken auf dem Platz. Julia Grabher, die die angeschlagene Tamira Paszek im ersten Einzel ersetzt hatte, hatte ihr Einzel in zwei Sätzen verloren. Haas glich mit einem 6:4,6:1 über Sofia Shapatava aber aus und holte gemeinsam mit Grabher den entscheidenden Doppelpunkt. (APA, 9.2.2017)

Fed Cup – Ergebnisse – Europa/Afrika-Zone I – Pool A in Tallinn:

Georgien – Österreich 1:2

Ekaterine Gorgodze – Julia Grabher 7:5,6:3

Sofia Shapatava – Barbara Haas 4:6,1:6

Oksana Kalashnikova/Shapatava – Grabher/Haas 3:6,5:7