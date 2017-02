Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 5,– statt EUR 7,–

Aktuelle Ausstellung

ALFONS SCHILLING. BEYOND PHOTOGRAPHY

Die Ausstellung legt den Fokus erstmals auf die erweiterte Fotografie des Visionärs Alfons Schilling, den sein rebellischer Forschergeist 1962 von Wien, wo er mit Günter Brus den Aktionismus vorbereitet hatte, nach Paris und New York trieb, und zeigt sie im Kontext ausgewählter Sehmaschinen, Malerei und filmischer Experimente. Thema seines Schaffens ist die Entfesselung des Sehens selbst: „It’s not what’s on the picture – it’s what is behind it.“

Kuratorenführung:

Donnerstag, 6. April, 18.00 Uhr

Ausstellung:

14. Februar – 14. Mai 2017

WestLicht. Schauplatz für Fotografie

Dienstag, Mittwoch, Freitag 14.00–19.00 Uhr

Donnerstag 14.00–21.00 Uhr

Samstag, Sonntag 11.00–19.00 Uhr

Westbahnstraße 40, A-1070 Wien