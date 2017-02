Historischer Kalender – 11. Februar

1827 – Joseph Ressel erhält das Patent auf eine Schiffsschraube, die am Vorderteil oder an beiden Seiten des Schiffes angebracht werden kann.

1852 – In der Londoner Bedford Street wird der erste öffentliche Damenwaschraum mit Toilette eröffnet. Am 2.2. war in der Fleet Street eine solche Anlage für Herren in Betrieb genommen worden.

1912 – In St. Petersburg genehmigt das russische Parlament die Finanzmittel für den allgemeinen Volksschulunterricht.

1937 – Der Vollzug von Exekutionen wird für ganz Nazideutschland vereinheitlicht: Hinrichtungen werden mit dem Fallbeil durchgeführt.

1937 – In Chamonix in den französischen Alpen wird die erste offizielle Ski-Weltmeisterschaft ausgetragen.

1937 – Bundeskanzler Kurt Schuschnigg kündigt die Gründung eines "Volkspolitischen Referates" an. Damit soll die Mitarbeit der "Nationalen" und der "Vaterländischen Front" erreicht werden (Inkrafttreten 17.06.)

1982 – Der französische Verfassungsrat billigt die von der neuen Linksregierung unter dem sozialistischen Premierminister Pierre Mauroy durchgeführte Verstaatlichung von 39 Banken, fünf Industriekonzernen und zwei Finanzgesellschaften.

1997 – Das italienische Kassationsgericht entscheidet, dass sich der ehemalige deutsche SS-"Hauptsturmführer" Erich Priebke und der ehemalige SS-"Sturmbannführer" Karl Hass vor einem Militärgericht erneut wegen der Erschießung von 335 Geiseln im März 1944 in den Ardeatinischen Höhlen bei Rom verantworten müssen.

2002 – Ungeachtet der Proteste der orthodoxen Landeskirche errichtet Papst Johannes Paul II. vier katholische Diözesen in Russland.

2012 – Die US-Sängerin Whitney Houston stirbt überraschend im Alter von 48 Jahren in der Badewanne eines Hotels in Beverly Hills bei Los Angeles. Zu ihren Hits zählen Lieder wie "Saving All My Love for You" und "I Will Always Love You". Eine Obduktion ergibt Tod durch Ertrinken nachdem Kokainkonsum und eine Herzkrankheit zum Kollaps führten.

Geburtstage:

Arne Jacobsen, dän. Architekt u. Designer (1902-1971)

Käthe Gold, öst. Schauspielerin (1907-1997)

Rudolf Firkusny, US-Pianist tschech. Herk. (1912-1994)

Sidney Sheldon, US-Schriftsteller (1917-2007)

Svenn Stray, norw. Politiker u. Jurist (1922-2012)

Ulrich Klever, dt. Schriftsteller (1922-1990)

Helmuth Denck, öst. Chirurg (1927-2001)

Inge Jens, dt. Germanistin (1927- )

Sheryl Crow, US-Rocksängerin (1962- )

Todestage:

Konrad von Burgsdorff, dt. Staatsmann (1595-1652)

Konrad Loewe, öst. Schauspieler und Dramatiker; Hofschauspieler (1856-1912)

Rudolf Henz, öst. Schriftsteller (1897-1987)

Theophil Herder-Dornreich, dt. Verleger (1898-1987)

(APA, 11.2.2017)