Fernseh- und Radiotipps für 10. Februar

Damen-Kombi bei der Ski-WM, Josef Hader und Alfred Dorfer erinnern sich an Jugendsünden usw., Johanna Wokalek friert schön unter der Nordwand

9.55 SPORT

Alpine Ski-WM: Kombination Damen Dichtes Programm für die Allroundkünstlerinnen unter den Skifahrern. Um zehn Uhr schmeißen die Ladys eine Abfahrt, um 13 Uhr folgt der Slalom. Alexander Meissnitzer und Thomas Sykora kommentieren mit Ernst Hausleitner. Bis 14.20, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Mythos Schnäppchen Etwas zu kaufen, was sehr günstig ist, führt zur Aktivierung des Belohnungszentrums. Die Frage, warum wir dem nicht schutzlos ausgeliefert sind, führt tief in unser Gehirn. Einführung in die Geheimnisse des "Neuromarketings". Bis 21.00, 3sat

20.15 LEHMANN

Neue Vahr Süd (D 2010, Hermine Huntgeburth) Sven Regener schrieb schon 2004 das Prequel zum Romanerfolg Herr Lehmann. Die Regisseurin Hermine Huntgeburth verfilmte bereits Theodor Fontanes Effie Briest. Hier nimmt sie sich Regeners absurder 1980er-Alltagsgeschichte an. Bis 21.45, One

neue vahr süd

21.30 MAGAZIN

Auslandsjournal Themen: 1) Polen: Drill, Waffen, Uniform – Polens Freiwilligenarmee. 2) Russland: Ärzte auf Schienen – Mit dem Medizinzug durch Sibirien. 3) Marokkos Heiratsmarkt – junge Berber auf Brautschau. Bis 22.10, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Achtung, Aufnahme! In den Schmieden des Pop (1+2) Geschichte und Geschichten der Musikaufzeichnung in sechs Folgen. Zum Auftakt geht es um den Einzug der Elektronik in die Welt der Musik: Dadurch wurde es erst möglich, neue Instrumente wie E-Gitarre und Synthesizer zu entwickeln. Für Puristen der Anfang vom Ende. Bis 23.30, Arte

22.10 AUF GROSSER FAHRT

Die Reise des jungen Che (The Motorcycle Diaries, USA/D/ARG 2004, Walter Salles) Auf einer Motorradreise quer durch Südamerika erwacht das soziale Gewissen des Medizinstudenten Ernesto "Che" Guevara (Gael García Bernal), die Reise wird zur "Schlüsselreise". Ein verspieltes Roadmovie mit tollen Bildern und Oscar-gekröntem Soundtrack. Den Menschen hinter dem Mythos bekommt man leider trotzdem nicht zu Gesicht. Bis 0.20, Servus TV

kilkenny1978

22.20 TIEF FALLEN

Nordwand (D/Ö/CH 2008, Philipp Stölzl) Der Wettlauf um die Erstbesteigung der teuflischen Eigernordwand: 1936 verunglücken in einem ideologisch gefärbten Vergleichskampf alle vier Bergsteiger. Wackere Schauspieler: Johanna Wokalek, Benno Führmann, Florian Lukas. Bis 0.20, ORF 3

moonlightfilmsnl1

22.25 SHOW

Jugendsünden usw. Josef Hader und Alfred Dorfer erinnern sich an Bühnenanfänge. Michael Ostrowski spielt Ausschnitte vor und sorgt für nostalgische Gefühle. Bis 23.05, ORF 1

22.35 SCHÄRFE

Intimacy (F 2000, Patrice Chéreau) Ein Mann, eine Frau, ein Experiment: Patrice Chéreau lässt Kerry Fox und Mark Rylance die rein körperliche Beziehung proben. Das Zusammentreffen wird von Gefühlen, Missverständnissen und Forderungen belastet. Bis 0.30, 3sat

prokinovod

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Alexander der Goße – Auf dem Weg zur Macht Wie es dem Weltherrscher gelingt, in nur elf Jahren eines der größten Imperien der Geschichte zu erobern. Bis 23.35, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte Themen: 1) 67. Berlinale: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 2) Schlacht um Dresden: Im Nahkampf um das Totengedenken. 3) Live: Bilderbuch. 4) Gast im Studio ist Josef Hader zum Film Wilde Maus. Bis 23.45, ZDF

23.25 TALK

The Tonight Show Hoher Besuch bei Jimmy Fallon: Alec Baldwin, der bei Saturday Night Live Donald Trump gab, weiters Joanna Garcia Swisher und Future Islands. Bis 0.10, One

23.30 MAGAZIN

Tracks mit: 1) Cyborg-Künstlerin Moon Ribas. 2) Robert Longo: Von der Bilderserie Men in Cities zum Film Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves; 3) Pinoy Parody: oder "Wer kann Donald Trump noch übertreffen?" 4) Exklusiv-Interview mit Mamoru Hosoda, der als Nachfolger Miyazakis gehandelt wird. 5) Tracks stöbert mit den Garage-Punks von The OBGMs in der Plattenkiste der Kindheitserinnerungen. Bis 0.20, Arte

0.30 GO WEST

Hi-Lo Country – Im Land der letzten Cowboys (USA 1998, Stephen Frears) Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt der hitzköpfige Big Boy zusammen mit seinem besten Freund in das gemeinsame Heimatdorf Hi-Lo zurück. Statt Ruhe finden sie die schöne Mona, die beiden gewaltig den Kopf verdreht. Origineller Neo-Western vom britischen Regisseur Stephen Frears, mit faszinierender Landschaftsfotografie. Woody Harrelson, Billy Crudup. Bis 2.20, 3sat