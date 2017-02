"The Wild Eight" angekündigt: Eiskalter Überlebenstrip in Alaska

Spieler müssen ums Überleben kämpfen und können dabei anderen helfen oder sie hintergehen

Der russische Indie-Entwickler Eight Points hat ein Survival-Spiel namens "The Wild Eight" angekündigt. In dem Spiel geht es um acht Personen, die einen Flugzeugabsturz überlebt haben und sich in der Kälte Alaskas zurechtfinden müssen. Dabei ist es möglich, alleine oder im Koop-Modus zu spielen.

Erscheinen soll das Spiel im Herbst für PC, weitere Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls in Arbeit. Eine Early-Access-Fassung ist bereits auf Steam erhältlich.

the wild eight Ein kurzes Einblick ins Gameplay

Miteinander oder gegeneinander

In "The Wild Eight" önnen Spieler zusammenarbeiten, um Essen zu finden, Tiere zu bekämpfen, einen Unterschlupf zu bauen und das gefährliche Terrain zu erkunden. Allerdings müssen sie kein Team bilden: Es ist auch möglich sich gegen die anderen Überlebenden zu wenden und seine Ressourcen für sich zu behalten. Oder die Vorräte von den anderen zu stehlen.

Vorab spielen

Die PC-Version von "The Wild Eight" ist seit dem 8. Februar als Early Access auf Steam erhältlich, bei der es sich inzwischen um eine stark abgewandelte Version der Demo handelt, die letztes Jahr erschienen ist. Die Testphase soll dazu dienen, Bugs und Probleme zu beheben und um auf Wünsche der Spieler eingehen zu können. Dabei befindet sich das Game schon in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium, schreibt Gamestar, weshalb die Phase auch nicht länger als vier Monate dauern soll.

So sollen in dieser Zeit weitere Nebenaufgaben, mehrere Sprachen, ein erweitertes Kampfsystem, ein aufpoliertes Interface sowie eine übersichtliche Karte und eine Optimierung der Mechaniken hinzukommen. (rhe, zw, 13.2.2017)