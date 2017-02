US-Präsidenten im Film: Wer ist Ihr Favorit?

Nicht nur in der Realität, auch im Film spielen US-Präsidenten eine bedeutende Rolle. Welcher hat Sie am meisten überzeugt? Stimmen Sie ab!

Manchmal schadet ein bisschen Eskapismus nicht. Ist die Tagespolitik nur schwer auszuhalten, sind Filme eine gute Ablenkung. Findet man beispielsweise die aktuellen Entwicklungen rund um den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, irritierend, könnte man sich anschauen, was Filmpräsidenten alles zu bieten haben.

Die Bandbreite, in der US-Präsidenten im Film vorkommen, ist beeindruckend. Biopics über reale Präsidenten bieten Einblicke in historische Ereignisse: Josh Brolin verkörpert George W. Bush, Daniel Day Lewis in seiner oscarprämierten Rolle Abraham Lincoln, und Frank Langella spielt Richard Nixon in "Frost/Nixon".

screenjunkies news "Lincoln": Spielbergs Film über den 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Präsidenten-Action

Dann gibt es noch das beliebte Genre des "Präsidenten-Actionfilms". Eine Bedrohung durch Terroristen, Naturkatastrophen oder Aliens, ein unfassbar cooler Präsident und eine heftige Dosis Patriotismus haben die meisten dieser Filme gemein. Manchmal muss die Air Force One samt Insassen gerettet werden, manchmal die USA und hin und wieder gar die ganze Welt.

themaul3r_real Fast so bedeutend wie Lincolns "Gettysburg Address": Präsident Whitmores (Bill Pullman) Rede am Unabhängigkeitstag.

Um die Frauenquote ist es in den meisten dieser Filme schlecht bestellt, Frauen haben es bisher eher in Serien ins Präsidentenamt geschafft. Es gibt Präsidenten-Liebesfilme wie "Dave" und "Hallo, Mr. President". Es gibt Filme, in denen der Präsident als Figur zwar nur am Rand oder gar nicht vorkommt, aber dennoch ein wichtiger Punkt der Handlung ist, wie "Die Unbestechlichen", "Wag the Dog" oder "In the Line of Fire". Es gibt absurde Geschichten wie "Mars Attacks" oder "Abraham Lincoln Vampirjäger".

Und dann gibt es noch Präsident Schwarzenegger in "Simpsons – Der Film".

simpsonsmoviechannel Auch Österreich spielt manchmal eine Rolle, wenn es in Filmen ums amerikanische Präsidentenamt geht.

Commander in Chief – wer war am besten?

Welchen Film-US-Präsidenten finden Sie am besten? Wer erledigte seinen Job am souveränsten, rettete die Welt am spektakulärsten oder blieb Ihnen generell am eindringlichsten in Erinnerung? (aan, 13.2.2017)