Wo Studierende mit Virtual Reality experimentieren

Virtuelle Wohnungsbesichtigung, Phantomschmerzen lindern, indem man digitale Gliedmaßen einblendet: Sogenannte virtuelle und erweiterte Realitäten könnten viele Branchen bereichern. An den Fachhochschulen wird fleißig ausprobiert

Wien – Erste Ansätze erweiterter und virtueller Realitäten entstanden in den 1960er-Jahren, seitdem beschäftigen sie Forscher. Virtual Reality (VR) lässt den Nutzer eines entsprechenden Tools in eine Parallelrealität eintauchen. Er kann sich in ihr bewegen, sie erkunden, wie in einem interaktiven Videospiel.

Augmented Reality (AR) erweitert die echte Welt um virtuelle Objekte – sie lassen sich projizieren oder anzeigen. Möglich ist das mittlerweile nicht mehr nur mit speziellen Brillen, sondern auch mit anderen Geräten wie Laptops, Tablets oder Smartphones. Ein Beispiel ist das Spiel Pokémon Go, in dem man gegen Monster in seiner Umgebung kämpft. An den Fachhochschulen beschäftigen sich Studierende mit Einsatzmöglichkeiten der Technologien. Ein Überblick über aktuelle Forschungsprojekte und Studienangebote: