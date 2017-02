Apple Store kommt nach Wien: Apple sucht zahlreiche Mitarbeiter

In der Kärntner Straße soll Apples erstes Geschäft in Österreich entstehen

Vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass Apple in Wien seinen ersten Store in Österreich aufsperren will. Standort soll das Haus in der Kärntner Straße 11 sein – eine ehemalige Filiale des Modegeschäfts Esprit. Offiziell bekannt gegeben hat der Konzern die Pläne noch nicht. Nun sucht das Unternehmen zahlreiche Retail-Mitarbeiter in Österreich und hat den Store somit indirekt bestätigt.

14 Stellen offen

In Apples Stellenausschreibungen für Österreich finden sich derzeit 14 Positionen im Bereich Retail. Gesucht werden unter anderem Personen für das Apple Store Leader Program, Business Leader, Manager, Store Leader und Mitarbeiter für die Genius Bar. Zwar können Stellenausschreibungen auf der Job-Seite nach dem Standort gefiltert werden, für die aktuellen Positionen gibt Apple hier jedoch "Verschiedene" an. Dass der Shop nach Wien kommt, dürfte dennoch feststehen.

Das Haus in der Kärntner Straße will Apple früheren Informationen zufolge um 35 Millionen Euro umbauen. Die Eröffnung könnte im Sommer 2017 stattfinden. (br, 9.2.2017)