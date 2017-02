"New York Times" schenkt Lesern Spotifyzugang zum Abo

Jahresabo zur Digitalversion der Zeitung beinhaltet künftig Zugang zum Musikstreamingdienst

New York City – Um mehr Leser zu gewinnen, geht die traditionsreiche "New York Times" einen Handel mit dem Musikstreamingdienst Spotify ein. Wer ein Jahresabo der digitalen Ausgabe der Zeitung abschließt, erhält ohne weitere Kosten Zugang zu Spotifys Premium-Service. Das gab die Zeitung am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Das "all-access" kostet jährlich 260 Dollar, der Zugang zu Spotifys Premium 120 Dollar pro Jahr. (Reuters, 9.2.2017)