Nach 1:0 gegen Celta de Vigo

Alaves hat am Mittwochabend den Einzug ins spanische Fußball-Cup-Finale fixiert. Der Tabellenzwölfte der Primera Division setzte sich im Halbfinal-Rückspiel gegen den Liga-Konkurrenten Celta de Vigo 1:0 durch und behielt nach dem 0:0 in der ersten Partie knapp die Oberhand. Finalgegner am 27. Mai ist Titelverteidiger FC Barcelona, der bereits am Dienstag Atletico Madrid ausgeschaltet hatte. (APA, 8.2.2017)