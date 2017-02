Ungarn will NGOs zu Offenlegung von Auslands-Spenden zwingen

Bürgerrechtler sehen Angriff auf regierungskritische NGOs

Budapest – Die ungarische Regierung will Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zur Offenlegung ausländischer Finanzquellen verpflichten. Sollten die Gruppierungen dieser Pflicht nicht nachkommen, "werden sie ihre Aktivitäten nicht fortsetzen können", sagte der Fraktionschef der rechtsgerichteten Regierungspartei Fidesz, Lajos Kósa, am Mittwoch in Budapest.

Ein entsprechender Gesetzentwurf soll im April ins Parlament eingebracht werden. Der Entwurf sieht vor, dass NGOs ausländische Finanzzuweisungen offenlegen müssen, wenn diese ein "beträchtliches" Niveau erreichen. "Die Ungarn sollten wissen, ob ausländische Finanzierung mehr als fünf bis zehn Prozent ihres Budgets ausmacht", sagte Kósa.

Kritiker im Visier

Bürgerrechtler kritisierten das Gesetzesvorhaben, das einer Regelung in Russland ähnelt, als Versuch der Drangsalierung von regierungskritischen Gruppen. "Das geplante Gesetz ist ein politisches Instrument mit dem Ziel, unabhängige kritische NGOs zu diskreditieren", sagte András Kádár, der Budapester Vertreter der Menschenrechtsgruppe Helsinki-Komitee, zur AFP.

Die Fidesz-Partei nimmt bereits seit längerem kritische NGOs ins Visier – insbesondere jene, die von Zuweisungen des ungarnstämmigen US-Milliardärs George Soros profitieren. Vizeparteichef Szilárd Németh hatte NGOs im vergangenen Monat eine Einmischung in Ungarns Politik vorgeworfen und gefordert, sie aus dem Land zu verbannen. (APA, 8.2.2017)