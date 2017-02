Leipzig löst U23-Team mit Saisonende auf

Spielbetrieb in der Regionalliga wird nicht fortgeführt. Bullen wollen sich auf jüngere Jahrgänge konzentrieren

Leipzig – RB Leipzig, aktueller Zweiter der deutschen Fußballbundesliga, wird in Hinkunft auf seine U23 verzichten. Wie die "Bullen" am Mittwoch mitteilten, werden man die aktuellen Vierten der Regionalliga Nordost (4. Leistungsstufe) mit Saisonende vom Spielbetrieb abmelden. Es handle sich dabei um eine strukturelle Entscheidung.

So wolle Leipzig das U17- bzw. vor allem das U19-Team stärken, deren Akteure "noch schneller an den Profi-Kader heranführen". Die U19-Auswahl gelte ab Sommer als zweite Mannschaft, und könne etwa durch Abstellungen für die U23 nicht mehr geschwächt werden. "Ziel ist es, dass zukünftig drei bis vier Perspektivspieler der U19 regelmäßig mit den Profis trainieren", hieß es vonseiten Leipzigs. Zudem hätten sich terminliche Probleme bei einem etwaigen Aufstieg in die dritte Liga noch verschärft. (APA, 8.2.017)