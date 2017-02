Drei Wochen Trump: Wenig Zeit, viel Wirbel

Gestoppte Freihandelsverträge, Einreiseverbot, Blockade im Kongress: Trump sorgt mit seiner Abschottungspolitik für Aufsehen. Was aber hat der Präsident sonst noch unternommen? Ein Überblick in sechs Punkten

Von der Frage, welchen Grad narzisstischer Störung Donald Trump erreicht, über jene, wer nun im Weißen Haus das Sagen hat, bis hin zu möglichen Folgen der neuen Abschottungspolitik: Der neue Präsident und der Rückzug seines Landes aus der Welt dominieren die Berichterstattung wie kein anderes Thema. Was ist aber in den vergangenen drei Wochen sonst noch geschehen? Was bleibt abseits von Ankündigungen und Twitter-Drohungen? Und ist jede Kritik am Trump-Team angebracht?