Historischer Kalender – 10. Februar

1567 – Henry Stuart Darnley, Herzog von Albany, zweiter Gemahl der schottischen Königin Maria Stuart und Vater ihres Sohnes (des späteren britischen Königs Jakob I.), wird in Edinburgh von James Hepburn Bothwell ermordet. Bothwell ist der Geliebte der Königin.

1837 – Der russische Dichter Alexander Sergejewitsch Puschkin stirbt in Sankt Petersburg an einer zwei Tage zuvor in einem Duell erlittenen Schussverletzung.

1842 – Der amerikanische Techniker Samuel Colt stellt das erste funktionierende Exemplar eines Trommelrevolvers her.

1912 – König Georg I. von Griechenland löst das Parlament auf.

1927 – In Leipzig wird die Jazzoper "Jonny spielt auf" von Ernst Krenek uraufgeführt.

1942 – Unter Beteiligung von Australien und Neuseeland wird in London ein alliierter Kriegsrat für den Pazifik gebildet.

1942 – Glenn Miller erhält für seinen Song "Chattanooga Choo Choo" die erste mit Goldbronze besprühte "Goldene Schallplatte" für eine Million verkaufter Platten.

1947 – In Paris werden die Friedensverträge der Alliierten mit Finnland, Italien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien unterzeichnet.

1947 – Durch den Friedensvertrag der Alliierten mit Italien wird Triest ein Freistaat.

1992 – In Berlin beginnt der Prozess gegen den ehemaligen DDR-Staatssicherheitsminister Erich Mielke. Er wird eines über 60 Jahre zurückliegenden Polizistenmordes beschuldigt.

2007 – Senator Barack Obama aus Illinois erklärt offiziell seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten 2008.

Geburtstage

Chick Webb, US-Jazzmusiker (1902-1939)

Walter Houser Brattain, US-Physiker (1902-1987)

Arpad Göncz, ungar. Staatsmann (1922-2015)

Leontyne Price, US-Sopranistin (1927- )

Jakov Lind, öst. Schriftsteller und Maler (1927-2007)

Murray Lew Weidenbaum, US-Wirtschaftswiss. (1927-2014)

Louise Arbour, kanad. Juristin (1947- )

Laura Dern, US-Schauspielerin (1967- )

Todestage

Alexander Puschkin, russ. Schriftsteller (1799-1837)

Joseph Lord Lister, brit. Chirurg (1827-1912)

Wilhelm Conrad Röntgen, dt. Physiker (1850-1927)

Edgar Wallace, brit. Schriftsteller (1875-1932)

Eduard von Steiger, schwz. Politiker (1881-1962)

Wladyslaw Broniewski, poln. Lyriker (1897-1962)

Vernon Walters, US-General u. Diplomat (1917-2002)

Gertraud "Traudl" Junge, geb. Humps, 1942-45 Sekretärin von Adolf Hitler (1920-2002)

Alex Haley, US-Bestsellerautor (1921-1992)

(APA, 10.2.2017)