Historischer Kalender – 9. Februar

1642 – Rembrandt vollendet eines seiner bekanntesten Werke, "Die Schützenkompanie des Hauptmanns Frans Banning Cocq und des Leutnants Willem van Ruytenburch beim Aufbruch" – besser bekannt unter dem Titel "Die Nachtwache".

1907 – In London demonstrieren über 3.000 Frauen für die Einführung des Frauenwahlrechts. Als König Eduard VII. in seiner Thronrede nicht auf die Forderung eingeht, kommt es in der Woche darauf zu gewaltsamen Protestaktionen der militanten "Suffragetten".

1922 – Schweden und Russland schließen in Stockholm einen vorläufigen Wirtschaftsvertrag.

1942 – Im New Yorker Hafen bricht auf dem französischen Dampfer "Normandie" ein Feuer aus. Etwa 200 Passagiere kommen ums Leben.

1962 – Jamaika wird ein unabhängiger Staat im Rahmen des Commonwealth.

1962 – Beginn des Südtirol-Prozesses in Rom gegen sieben aus Österreich und Deutschland stammende Terroristen, die im September 1961 mehrere Anschläge verübten.

1977 – Die jordanische Königin Alia (28), dritte Gemahlin von König Hussein, kommt bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. (Nach der Palästinenserin Alia Toukan heiratet der haschemitische Monarch Liza Halabi, eine Amerikanerin syrisch-libanesischer Abstammung, die als Königin den Namen Nur erhält.)

1982 – Ein Aufstand in der syrischen Stadt Hama wird nach vierwöchiger Dauer von der Armee blutig niedergeschlagen.

1982 – In Madrid beginnt eine neue Runde des KSZE-Folgetreffens, die von scharfer Kritik des Westens an der Haltung der Sowjetunion und an Menschenrechtsverletzungen in Polen gekennzeichnet ist.

1987 – Im deutschen Bundesland Hessen zerbricht die rot-grüne Koalition: Ministerpräsident Holger Börner (SPD) entlässt seinen Umweltminister Joschka Fischer (Grüne).

1992 – Der Oberste Staatsrat in Algerien verhängt nach schweren Unruhen den Ausnahmezustand über das nordafrikanische Land.

Geburtstage

Etienne Arago, frz. Schriftsteller (1802-1892)

Leon Mba, erster Präsident von Gabun (1902-1967)

Ginette Leclerc, frz. Filmschauspielerin (1912-1992)

Gerhard Richter, dt. Maler und Grafiker (1932- )

Bernhard Görg, öst. Politiker (1942- )

Carla Del Ponte, schwz. Juristin (1947- )

Todestage

Dionysios Solomos, griech. Lyriker (1798-1857)

Heinrich Braun, dt. Politiker (1854-1927)

Nikolaus Horthy von Nagybanya, ungar. Reichsverweser 1920-44 (1868-1957)

Sergej Iljuschin, sowj. Flugzeugkonstrukteur (1894-1977)

Allan Edwall, schwed. Schauspieler (1924-1997)

Prinzessin Margaret Rose, Tochter des britischen Königs George VI., Schwester von Elizabeth II. (1930-2002)

(APA, 9.2.2017)