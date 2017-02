Nick Cave tritt im November in Wien auf

Der Australier gastiert am 1.11. mit seiner Band The Bad Seeds in der Wiener Stadthalle

Wien – Nick Cave und seine Band The Bad Seeds gehen im Herbst auf Europatour. Nach dem Start in Bournemouth am 24. September führt die Konzertreise den australischen Musiker am 1. November auch nach Wien, wo er in der Stadthalle auftreten wird. Die Tourdaten wurden am Mittwoch auf der Facebookseite von Cave bekanntgegeben. Im Vorjahr war mit "Skeleton Tree" seine 16. Studioplatte erschienen. Der Vorverkauf für das Stadthallen-Konzert beginnt am Freitag, 17. Februar. (APA, 8.2.2017)