Thiem im Sofia erstmals gegen Basilaschwili

Gerald Melzer im Quito-Achtelfinale gegen Gaio

Sofia/Quito – Der Georgier Nikolos Basilaschwili ist am Donnerstag der Achtelfinalgegner des topgesetzten Niederösterreichers Dominic Thiem beim Tennis-ATP-Turnier in Sofia. Der 24-Jährige besiegte am Mittwoch in der ersten Runde den Franzosen Adrian Mannarino 7:6(7),7:6(3). Thiem hatte ein Auftakt-Freilos, es ist das erste Duell mit Basilaschwili. Der Rechtshänder aus Tiflis ist aktuell Weltranglisten-87.

Gerald Melzer wiederum bekommt es am Donnerstag beim ATP-Turnier in Quito mit Federico Gaio zu tun. Der Italiener setzte sich bei dem Sandplatz-Event in der ersten Runde gegen den Brasilianer Joao Souza 5:7,6:4,7:5 durch. Melzers Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales scheinen gut, Qualifikant Gaio liegt im Ranking als 179. um 73 Positionen hinter dem 26-jährigen Niederösterreicher. Österreichs Nummer zwei hatte in Runde eins den Argentinier Horacio Zeballos (6) in drei Sätzen besiegt. (APA, 8.2.2017)