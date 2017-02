Wie gut kennen Sie die Band Blur?

Am 10. Februar vor 20 Jahren erschien das gleichnamige Album – es ist das bis heute meistverkaufte der Band. Gehören Sie zu den Blur-Fans? Testen Sie Ihr Wissen!

"I got my head checked, by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is." Hört man diese Textzeilen abends beim Fortgehen, kann man sicher sein, dass Erwachsene gleich anfangen, wild herumzuspringen. Kaum zu glauben, aber der "Song 2" der britischen Band Blur ist 20 Jahre alt. Am 10. Februar 1997 kam das nach der Band benannte Album heraus und wurde in der Folge deren größter Erfolg – die radikale stilistische Neuorientierung hatte sich für die 1989 gegründete Band gelohnt.

Für die Mitbegründer des modernen Britpop ging es nach sieben Alben im Jahr 2003 aber zunächst in eine lange Pause. Damon Albarn, Alex James, Graham Coxon und Dave Rowntree widmeten sich ihren Soloprojekten. Nach zwölf Jahren des Wartens wurden Fans 2015 mit einem neuen, von Kritikern gelobten Album belohnt: "The Magic Whip".

Acht Alben, mehr als zwanzig Jahre Bandgeschichte, vier Mitglieder – wie gut kennen Sie sich in der Bandgeschichte aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz und teilen Sie Ihr bestes Blur-Konzerterlebnis und Ihren Lieblingssong im Forum! (aan, 10.2.2017)