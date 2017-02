"Vurschrift is Vurschrift" beschert Puls 4 einen Zuseherrekord

Die Satire-Show kam auf durchschnittlich 186.000 Zuseher pro Folge – Zweite Staffel im Herbst

Wien – Mit der Satire-Show "Vurschrift is Vurschrift", die sich seit Anfang Jänner wöchentlich um Behördenfälle dreht, ist Puls 4 der erfolgreichste Staffelschnitt einer neuen Eigenproduktion gelungen, informierte der Privatsender in einer Aussendung. In der allgemeinen Zielgruppe ab 12 Jahren kamen die einzelnen Folgen durchschnittlich auf 186.000 Zuseher, was einem Marktanteil von 5,8 Prozent entspricht.

Denselben Marktanteil konnte auch die erste Staffel von "Bist Du deppert!" verbuchen, allerdings erreichte "Vurschrift is Vurschrift" mit durchschnittlich 8,1 Prozent in der Zielgruppe bis 49 Jahren einen höheren Marktanteil.

Eine zweite Staffel ist bereits angekündigt, sie soll im Herbst 2017 starten. (red, 8.2.2017)