Welche Serien schauen Sie, wenn Sie schlecht drauf sind?

Manche Tage, manche Lebensphasen sind so anstrengend, da hilft zeitweise nur die "Kimmy Schmidt"-Zehn-Sekunden-Regel. Kann man die nächsten zehn Sekunden seines Lebens bewältigen? Ja. Und die nächsten zehn? Und so fort, bis man die intensivsten Moment der Krise überwunden hat. Ein hilfreicher Tipp: immer schön eins nach dem anderen. Insgesamt ist die Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" eine Inspiration für trübe Tage – trotz aller Rückschläge ist Kimmy eine unerschütterliche Optimistin und bei allem, was sie tut, ein Musterbeispiel an Resilienz.

Humor und problemfreie Zonen

Fällt es einem schwer zu lachen, dann kann auch der absurde Humor der Simpsons helfen. Wenn Ralph Wiggum sagt, "der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter" muss man zumindest innerlich schmunzeln. Wenn Homer das deprimierende Plakat am Arbeitsplatz, auf dem steht "Don't forget you're here forever", mit Fotos seiner kleinen Tochter Maggie zu einem "Do it for her" umdekoriert, fühlt man sich ein kleines bisschen besser. Schaltet man um zu "Friends" und hört der immer fröhlichen Gruppe zu, wie sie im Central Park "Smelly Cat" singen, sieht die Welt zumindest für eine Weile freundlicher aus.

Wirken Serienhelden, die Hürden und Probleme zu bewältigen haben, in Down-Phasen inspirierend, so ist es auch sehr angenehm, anderen bei einem vergleichsweise problemfreien Alltag zuzusehen. Klassiker wie "Friends" oder "Gilmore Girls" sorgen mit ihrer heilen Welt für Entspannung und lenken von den eigenen Sorgen ab.

Gute Laune seit den 1990er-Jahren: "Friends".

Serien gegen schlechte Stimmung?

Welche Serie schauen Sie, wenn Sie deprimiert sind oder einfach nur einen schlechten Tag hatten? Gibt es eine bestimmt Szene, die Sie immer wieder aufmuntert? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (Anya Antonius, 9.2.2017)