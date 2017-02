Roma mit neuem Club-Rekord

4:0 im Spiel gegen Fiorentina war der 14. Heimsieg in Folge

Rom – Das Stadio Olimpico bleibt bei den Heimspielen der AS Roma eine Festung. Die Römer besiegten am Dienstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft in einem Nachtragsspiel Fiorentina mit 4:0 und feierten den 14. Heimsieg in Folge. Damit überbot Roma den bisherigen Club-Rekord aus dem Jahr 1930.

Zweifacher Torschütze war der Bosnier Edin Dzeko, der mit 17 Treffern wieder alleiniger Topscorer der Serie A ist. Die zweitplatzierte Roma verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin auf vier Punkte, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen. (APA; 8.2.2017)