Stermann und Grissemann begrüßen Präsident Trump

Wien – Nach den Niederlanden, der Schweiz, Dänemark, Litauen, Belgien und Portugal gibt es nun auch aus Österreich eine satirische Videobotschaft an US-Präsident Donald Trump.

Das ORF-Komikerduo Stemann und Grissemann präsentierte dem Beitrag am Dienstagabend in der Sendung "Willkommen Österreich". In dem Video wird behauptet, Österreich sei "the biggest country in Europe" – und jeder, der sage, das Land sei "small", erzähle "fake news".

neo magazin royale

In Erinnerung an die Türkenbelagerungen Wiens heißt es "We invented the muslim ban. In 1529 we kicked the turks out, in 1683 they came back, we kicked them out again. Total losers, can't even ski." (red, 7.12.2017)