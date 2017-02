Fernseher im Schlafzimmer

Kontra

von Michael Möseneder

Gut, fairerweise muss man vorausschicken, dass der Verfasser dieser Zeilen in Fragen der televisionären Empfangsgeräte jetzt nicht, nun ja, überqualifiziert ist. Er hat nämlich gar keinen Fernseher. Erstens spart man sich einiges an Gebühren, und zweitens ist eh nie was Gescheites in dem Kastl zu sehen.

Mitschreiben kann er zum Thema Fernsehen im Schlafzimmer aber dennoch. Denn besucht man seine Eltern oder nächtigt in einem Hotel, steht das Ding ja herum und starrt einen mit seiner schwarzen Scheibe an. Also greift man doch zur Fernbedienung, man will ja nicht unhöflich sein.

Bum, schon ist man gefangen. Entweder das Programm ist wider Erwarten spannend, dann kann man nicht einschlafen. Oder man schläft ein und ärgert sich, sobald man mitten in der Nacht wieder hochschreckt, dass man nicht weiß, wie Film/Serienteil/Dauerwerbesendung ausgegangen ist.

Und überhaupt ist die Sache in der Nacht nicht ungefährlich. Hat man ja in "Poltergeist" gesehen. Im TV. (RONDO, 14.2.2017)