Junge Talente – Klima und Energie

Junge Talente: Zum Jahrestag des Mauerfalls, treffen sich in Berlin jährlich Wissenschafter aus der ganzen Welt, um wissenschaftliche Durchbrüche zu diskutie-ren. Beim Nachwuchswettbewerb "Falling Walls Lab" haben Jungforscher je drei Minuten Zeit, um eine hochkarätige Jury von ihrem Projekt zu überzeugen. Der österreichische Vorbewerb, um sich für die Teilnahme in Berlin zu qualifizieren, findet am 24. April im Wiener Mak, Stubenring 5, statt. Bis zum 26. März können sich Nachwuchswissenschafter dafür bewerben. Falling Walls Lab Austria wird unter der Schirmherrschaft des Europäischen Forums Alpbach ausgetragen.

Klima und Energie: Was muss von wem getan werden, um die Klimaziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen? Diese Frage wird bei der 10. Internationalen Energiewirtschaftstagung an der Technischen Uni Wien von 15. bis 17. Februar diskutiert. Veranstaltungsort der Tagung "Klimaziele 2050: Chance für einen Paradigmenwechsel?" ist der Campus Gußhaus, Gußhausstraße 25-29. Infos und Registrierung unter:

