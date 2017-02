Kritik an Ausweitung der norwegischen Walfangquote

Trotz sinkender Nachfrage wurde die Quote um 119 Meeressäuger angehoben

Oslo – Tierschützer haben die norwegische Quote für den Fang von Zwergwalen kritisiert. Nach Angaben des Fischereiministeriums dürfen in diesem Jahr 999 der Tiere gefangen werden, rund 120 mehr als im vergangenen Jahr.

"Die Erhöhung der Quote mutet an wie ein schlechter Scherz", sagte Astrid Fuchs von der Tierschutzorganisation WDC am Dienstag. Die Norweger verspeisten immer weniger Walfleisch, die Nachfrage sei trotz staatlicher Subventionen rückläufig.

Export nach Japan

Für den kommerziellen Walfang gilt seit 1986 ein Moratorium, gegen das Norwegen Einspruch erhoben hatte. Das Land exportiert das Walfleisch vor allem über EU-Häfen nach Japan. Die WDC (Whale and Dolphin Conservation) setzt sich deshalb für ein Transitverbot in der EU ein. Nach Angaben der Tierschutzorganisation ist Norwegen inzwischen die weltweit größte Walfangnation vor Island und Japan. (APA, 8.2.2017)