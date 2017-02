Youtube bekommt mehr Livestreams

Möglichkeit zunächst für Betreiber mit mehr als 10.000 Abonnenten vorgesehen

Youtube will stärker bei Livestreams mitmischen. Zunächst bekommen Betreiber von Youtube-Kanälen mit mehr als 10.000 Abonnenten die Möglichkeit zu Live-Übertragungen von ihrem Smartphone aus, wie die Google-Videoplattform per Blogeintrag ankündigte. Die Funktion wird direkt in die Youtube-App integriert.

Ausweitung

Der zuständige Youtube-Manager Kurt Wilms betonte, dass die Plattform schon seit 2011 Live-Videos übertragen habe. Zuletzt sorgten vor allem der Twitter-Dienst Periscope und Facebook mit Livestreams vom Smartphone für Aufmerksamkeit. Die neue Funktion wurde bereits rund einem halben Jahr mit einigen hundert Youtube-Autoren getestet. "Jetzt werden es Hunderttausende sein", sagte Wilms. Die Livestreams sollen in die allgemeine Youtube-Plattform integriert werden und auch in einem separaten Bereich sichtbar sein.

Regulär eingeführt wird die bereits angekündigte Funktion "Super Chat". Das ist die Möglichkeit für Nutzer, sich für Geld einen oberen Platz in den Kommentaren zu einem Video für bis zu fünf Stunden zu sichern. (APA, 07.02.2017)