Dow Jones zur Eröffnung auf neuem Rekordhoch

Handelsdefizit der USA ging im Dezember etwas zurück – GM-Aktie nach Zahlen deutlich tiefer

New York – Die wichtigsten New Yorker Aktienbörsen sind heute, Dienstag, etwas höher in den Handel gestartet. Gegen 15.40 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 77,65 Einheiten oder 0,39 Prozent auf 20.130,07 Zähler. Der S&P-500 Index gewann 4,88 Punkte oder 0,21 Prozent auf 2.297,44 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte 12,77 Punkte oder 0,23 Prozent auf 5.676,33 Einheiten zu.

Somit ist der Dow Jones bereits zu seinem Handelsstart über seine bisherige Höchstmarke von 20.125 Zählern geklettert. Dabei dürften die Anleger in Ermangelung wesentlicher Konjunkturdaten weiterhin vor allem auf politische Neuigkeiten in den USA und Europa blicken, erwarten Börsianer.

Vor New Yorker Handelsstart wurde bekannt, dass das US-Handelsdefizit im Dezember etwas zurückgegangen ist – dank des stärksten Exportmonats seit eineinhalb Jahren. Im Gesamtjahr 2016 kletterte der Fehlbetrag des US-Außenhandels jedoch auf ein Vier-Jahreshoch.

Berichtssaison

Mehr Beachtung findet momentan die Berichtssaison der US-Unternehmen: Die Aktien von General Motors reagierten mit minus 2,76 Prozent auf aktuelle Zahlen, obwohl das vierte Quartal die Erwartungen übertraf.

Außerdem gab es den am Vorabend bereits vorgelegten Zwischenbericht von 21st Century Fox zu verarbeiten. Am Markt stieß er auf eher negative Reaktionen, was sich bei den Aktien mit einem Minus von 1,32 Prozent bemerkbar machte. Der Unterhaltungskonzern profitierte zwar im zweiten Geschäftsquartal von Werbebuchungen im Rahmen des Wahlkampfs und großer Sportereignisse, verfehlte beim Umsatz aber die Erwartungen.

Ein weiterer Kapazunder der Unterhaltungsbranche, Walt Disney, veröffentlicht heute nachbörslich seine Zahlen zum ersten Quartal des schiefen Geschäftsjahres. Die Konsensusschätzung für den Gewinn je Aktie liegt bei 1,50 Dollar nach 1,63 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Disney-Aktie notierte im Vorfeld um 0,66 Prozent tiefer.

ExxonMobil verloren 0,28 Prozent. Der weltgrößte Ölkonzern will sein Tankstellennetz in Italien ausdünnen. 1.200 Esso-Tankstellen sollen verkauft werden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Sole 24 Ore". 350 Tankstellen wurden bereits verkauft.

Gap übertrifft eigene Ziele

Der Textilhändler Gap seine Ergebnisse hatte am Vorabend Ergebnisse vorgelegt. Das Unternehmen stellte nach einem stark verlaufenen Weihnachtsquartal im Gesamtjahr ein Übertreffen der eigenen Ziele in Aussicht, die Aktie fiel dennoch um 0,96 Prozent.

Ein schwarzer Tag steht unterdessen den Aktionären des Devisenbrokers FXCM bevor. Weil sich das Unternehmen vom US-Markt zurückziehen muss, brachen die Papiere um 41,61 Prozent ein. Der Rückzug ist nach Angaben von FXCM das Ergebnis eines Vergleichs mit US-Aufsichtsbehörden. Der Kundenstamm in den Vereinigten Staaten soll demnach an die Handelsplattform Gain Capital verkauft werden. Deren Aktien legten 9,28 Prozent zu. (APA, 7.2.2016)