Erster Sieg und WM-Titel im Super-G für Nicole Schmidhofer

27-jährige Steirerin rast in der ersten Entscheidung in St. Moritz zu Gold, sie war bisher nur je einmal Zweite und Dritte im Weltcup – Silber für Tina Weirather, Bronze an Topfavoritin Lara Gut – Vonn und Titelverteidigerin Veith schieden aus

St. Moritz – Nicole Schmidhofer hat am Dienstag für eine faustdicke Überraschung und einen Traumauftakt für Österreich bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz gesorgt. Die Steirerin holte sich WM-Gold im Super-G und trat damit die Nachfolge von Anna Veith an, die ausschied. Silber ging an die Liechtensteinerin Tina Weirather (+0,33), Bronze an die Schweizer Lokalmatadorin Lara Gut (0,36).

Als die mit der Nummer acht gestartete Schmidhofer mit über drei Zehntel Vorsprung auf Weirather im Ziel abschwang, riss sie die Arme in die Höhe und setzte sich anschließend in der Leaderbox erst einmal auf den Hosenboden. Danach begann ein langes Zittern für die 1,57 m große 27-Jährige, die noch nie ein Weltcuprennen gewonnen hat. 2013 war sie Zweite im Super-G von Cortina, 2014 fuhr sie ebendort in der Abfahrt auf Rang drei, bei der WM 2015 in Vail / Beaver Creek wurde sie Abfahrtsvierte.

"Ich hoffe, dass es jetzt schnell vorbei ist und dass sie das Zeitintervall auf eine Minute verkürzen. Ich bin eigentlich nicht auf die Papp'n gefallen, habe immer einen Spruch. Bei mir läuft der Schmäh, aber heute ist es schwer", gestand Schmidhofer während der Warterei. Sie verwies aber darauf, dass sie als Außenseiterin nun vorne stehen und noch weitere Außenseiter oben warten würden.

"Es war eine gute Fahrt, ähnlich wie im Training. Dass es bei einer Weltmeisterschaft passt, ist unglaublich. Gold war für mich unerreichbar. Jetzt kann ich locker darauflosfahren und es genießen", sagte Schmidhofer, die sich bei der Flower Ceremony im Zielraum während der österreichischen Hymne die Tränen aus den Augen wischte. Bei der letzten WM in St. Moritz hatte 2003 mit Michaela Dorfmeister ebenfalls eine ÖSV-Läuferin triumphiert.

Ein Jahr nach schweren Verletzungen zu Gold

Schmidhofer hatte im Jänner 2016 in Cortina einen Riss des vorderen Kreuzbands und einen Einriss des Innen- sowie Außenmeniskus im rechten Knie erlitten und ihre Comeback-Saison nun mit Edelmetall gekrönt. Die WM-Strecke liege ihr deshalb so gut, weil sie nicht allzu steil und technisch anspruchsvoll sei und es keine großen Sprünge gebe, erklärte sie.

Weirather fuhr mit einem Knochenbruch in der Hand, den sie sich beim Riesentorlauf in Kronplatz zugezogen hat. "Es braucht niemand eine Hand zum Skifahren", meinte sie salopp. "Ich habe wegen zu viel Risiko ein paar Schnitzer eingefahren, wollte das Herz in die Hand nehmen und alles probieren", sagte die Tochter von Hanni Wenzel, die 1974 in St. Moritz Slalom-Weltmeisterin geworden war.

Weirather hatte aber nicht damit gerechnet, dass die Zeit zu einer Medaille reichen würde. Ihre erste bei einem Großereignis übrigens. "Es ist ein Wahnsinn. Ich kann es noch nicht richtig realisieren. Es ist ein Megatag für mich."

Die nach drei Saisonsiegen als Topfavoritin gehandelte Gut, die sich zuletzt im Super-G von Cortina bei einen Sturz schmerzhafte Prellungen zugewogen hat, tat sich schwer, ihre Enttäuschung zu verbergen. "Die erste Medaille, sicher cool und so. Ich habe nicht so pushen können. Es ist eine Medaille, ich denke, es wird immer besser. Es braucht länger, dass es wieder heilt", sagte die Tessinerin.

Veith und Vonn im Mittelteil gescheitert

Unter den Ausgeschiedenen waren mit Anna Veith und Lindsey Vonn zwei Topstars, beide kamen im Mittelteil von der Ideallinie ab, beide von Verletzungen zurückgekehrte Rennläuferinnen konnten einen Sturz vermeiden. "Es hat jetzt vielleicht wilder ausgeschaut, als es sich angefühlt hat. Ich bin sehr schnell hingekommen, und da war eine Kompression. Ich wollte die schnellste Linie durchziehen, aber es fehlt halt noch ein bisschen an der letzten Kraft", sagte Veith.

"Ich habe alles gegeben. Es war alles oder nichts, und heute war es nichts. Aber ich habe noch zwei Chancen", verwies die US-Amerikanerin auf ihre weiteren Einsätze. Die Mitfavoritinnen Victoria Rebensburg aus Deutschland und Sofia Goggia aus Italien landeten auf Rang vier bzw. zehn. Von den weiteren Österreicherinnen verpasste die siebentplatzierte Stephanie Venier einen besseren Platz, weil sie in den weichen Schnee gekommen war. Christine Scheyer, die Siegerin der Abfahrt in Zauchensee, fuhr auf Platz 15, Tamara Tippler wurde 20.

Mit 8,68 Sekunden Rückstand wurde die für Kenia startende Sabrina Simader 39. und Letzte. Die 18-Jährige lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in Oberösterreich. (APA, red, 7.2.2017)