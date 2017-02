Browser-Erweiterung schaltet geheime Netflix-Menüs frei

Erweiterung für Google Chrome macht rund 80 ausgeblendete Kategorien sichtbar

Wer am Portal des Videostreaming-Anbieters Netflix nach Filmen und Serien sucht, hat neben einer konventionellen Suchfunktion auch die Möglichkeit, in Kategorien zu stöbern. In insgesamt 20 Schubladen steckt das Unternehmen hierbei seine Inhalte – zumindest öffentlich.

Tatsächlich kennt das Portal aber deutlich mehr Sortierungen für sein Angebot, wie man schon länger weiß. Und über die manuelle Eingabe der Links zu selbigen, lassen sich diese auch einfach abrufen. Das ist allerdings ein recht umständlicher Weg. Eine einfache Lösung bietet nun eine Browser-Erweiterung für Google Chrome und kompatible Surftools.

deekshith allamaneni

Netflix Categories

"Netflix Categories" heißt der Zusatz, der die Liste an Geheimkategorien in die Suchfunktion einbindet. Mittels Autovervollständigung wird schon bei der Eingabe der Anfangsbuchstaben eine Auswahl gezeigt. Um noch schneller ins gewünschte Subgenre zu kommen, können die Kategorien auch favorisiert werden.

Derzeit erweitert die Extension die 20 sichtbaren Kategorien um 80 normalerweise ausgeblendete Einteilungen. Weitere sollen in Zukunft folgen. Netflix Categories soll ausschließlich die Netflix-Seite ergänzen, laut Beschreibung werden keine Daten empfangen oder verschickt. Der Quellcode des Tools kann auf Github abgerufen werden. (red, 07.02.2017)