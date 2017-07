Das sind die wichtigsten Gütesiegel für Luxusuhren

foto: hersteller

Poinçon Patek Philippe

Viele Jahrzehnte lang waren es zumindest zwei Merkmale, an denen eine mechanische Patek Philippe sofort erkennbar war: das Calatrava-Kreuz auf der Krone und das Poinçon de Genève – Genfer Siegel – auf der Platine bzw. Brücke des Werks. Der Primus der feinen Uhrmacherei war der einzige Hersteller, der sämtliche seiner Werke – und nicht nur dieses und jenes, wie das bei anderen der Fall war – mit dem altehrwürdigen Gütesiegel kennzeichnen ließ. Doch bei Patek dürfte nach und nach der Eindruck entstanden zu sein, dass ein zu großer Kreis an Trägern des Poinçons – auch für Erzeugnisse, die in wesentlich niedrigeren Preisregionen angesiedelt sind – den Exklusivstatus allzu sehr verwässere.

Daher verzichtete das Unternehmen ab 2009 darauf und gab sich stattdessen ein neues, hauseigenes Siegel, das weitaus strengere Qualitätsmaßstäbe anlegt: Das Poinçon Patek Philippe nimmt nämlich – im Unterschied zum Poinçon de Genève, das nur das Werk berücksichtigt – die gesamte Uhr in den Blick, also zusätzlich auch Bestandteile wie Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger, Drücker, Armbandstege usw. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Ganggenauigkeit gelegt – ein Kriterium, welches das Genfer Siegel komplett außen vor lässt.

Zudem wird jede einzelne Uhr geprüft – beim Genfer Siegel jeweils nur ein Werk exemplarisch. Die Präzisionsnormen sind enger gefasst als bei der Chronometerprüfung des COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, das Schweizer Chronometer-Prüfamt). Es wird sowohl das Werk allein geprüft als auch im eingeschalten Zustand. Weiters enthält das Poinçon Patek Philippe eine Garantie auf Service, Wartung und Restauration sämtlicher Uhren, die seit der Firmengründung im Jahr 1839 hergestellt worden sind. Es gilt damit so nebenbei auch rückwirkend.