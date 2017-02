ATV-Verkauf an ProSiebenSat1Puls4 ist unterschrieben

Signing nach unbestätigten STANDARD-Infos in der Nacht auf Dienstag – Nun Anmeldung bei Behörde

München/Wien – Nach bisher unbestätigten Informationen des STANDARD haben ATV-Eigentümer Herbert Kloiber und ProSiebenSat1Puls4 in der Nacht auf Dienstag den Kaufvertrag über ATV unterschrieben. Details stehen noch aus. Nächster Schritt ist die Anmeldung des Deals bei der Wettbewerbsbehörde, nach deren Okay das Closing folgt.

Die Wettbewerbsbehörde hat vorigen Donnerstag nach langen Vorgesprächen signalisiert, dass der Deal mit Auflagen ohne ein Verfahren vor dem Kartellgericht durchgehen könnte: "Die vorgeschlagenen Auflagen der Zusammenschlusswerber erscheinen geeignet, die wettbewerbsrechtlichen Probleme und die Themen zur Medienvielfalt zu lösen." BWB-Chef Theodor Thanner erklärte: "Ich bin zuversichtlich, dass der Zusammenschluss nach Ablauf der Frist – Phase 1 – mit geeigneten Auflagen freigegeben werden kann."

foto: prosiebensat.1 puls 4 / bernhard eder ProSiebenSat1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker auf einem – nicht aktuellen – Pressefoto.

Mehrere andere Medienunternehmen – Mediaprint/Krone/Kurier, Mediengruppe Österreich und Heute – interessierten sich zuletzt für eine Übernahme von ATV. Doch ATV-Eigentümer Kloiber verhandelte alleine mit ProSiebenSat1Puls4.

ProSiebenSat1Puls4 ist schon jetzt größte Privatsendergruppe in Österreich. Im Bruttowerbemarkt liegt sie über der kartellrechtlichen Schmerzgrenze von 30 Prozent Marktanteil; ebenso in beim jungen TV-Publikum ab 29 Jahre und, mit ATV, in der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49Jährigen.

foto: standard-grafik

(fid, 7.2.2017)